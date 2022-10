Ucraina: Mattarella, più che mai oggi serve multilateralismo efficace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Più che mai, in questo momento” alla luce anche del conflitto in Ucraina “abbiamo bisogno di un multilateralismo efficace”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’incontro internazionale per la Pace del titolo "Il grido della Pace - Religioni e Culture in dialogo”, organizzato a Roma dalla Comunità di Sant’Egidio. In questo impegno comune, accanto alle istituzioni internazionali e agli Stati, “risulta sempre più importante il contributo di tutte le espressioni della società”. (Rin)