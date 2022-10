Israele-Albania: premier israeliano Lapid riceve omologo albanese Rama a Gerusalemme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier dello Stato di Israele, Yair Lapid, ha ricevuto oggi a Gerusalemme l’omologo albanese, Edi Rama, in visita nel Paese. Lo riferisce il quotidiano israeliano “The Times of Israel”. Durante i colloqui, Lapid e Rama hanno discusso della minaccia rappresentata dall’Iran e del ruolo dello Stato di Israele nel fornire all’Albania assistenza nella difesa dei suoi sistemi da attacchi informatici. Tirana ha interrotto i rapporti diplomatici con la Repubblica islamica dell’Iran a settembre dopo una serie di attacchi informatici attribuiti a Teheran. "L'Iran rappresenta una minaccia congiunta per Israele e Albania", ha dichiarato Lapid. “Lo abbiamo visto nei recenti attacchi informatici iraniani contro l'Albania. Israele vi assisterà in qualsiasi modo nello sforzo contro l'Iran. Consideriamo questo un interesse nazionale e una responsabilità storica”, ha aggiunto Lapid. I due leader hanno anche discusso in merito all'espansione del turismo e del commercio tra Israele e Albania.(Res)