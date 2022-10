Ucraina: Mattarella, sciagurata guerra Russia stravolge regole vita internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aggressione della Federazione Russa all’Ucraina, “stravolge le regole, i principi e i valori della vita internazionale”. A dirlo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’incontro internazionale per la Pace del titolo "Il grido della Pace - Religioni e Culture in dialogo”, organizzato a Roma dalla Comunità di Sant’Egidio. Un’aggressione che “approfondisce le divisioni nella comunità globale chiamata, invece, a trovare soluzioni cooperative urgenti a problemi comuni: le crisi sanitarie e alimentari, gli effetti devastanti dei cambiamenti climatici, le minacce terroristiche”, ha aggiunto. (Rin)