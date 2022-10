Ucraina: Mattarella, pace non può ignorare diritto a difendersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, “dinanzi all’evocazione di scenari tanto terribili” come un escalation nucleare del conflitto in Ucraina, “le nostre coscienze invocano la difesa di quel diritto alla pace che ci riunisce qui, oggi. Una pace che non ignori il diritto a difendersi e non distolga lo sguardo dal dovere di prestare soccorso a un popolo aggredito”. Lo ha affermato in occasione dell’incontro internazionale per la Pace del titolo "Il grido della Pace - Religioni e Culture in dialogo”, organizzato a Roma dalla Comunità di Sant’Egidio. (Rin)