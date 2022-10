Ucraina: Mattarella, occorre riannodare i fili dell’umanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In Ucraina, come altrove, occorre riannodare i fili dell’umanità che la guerra spezza: vite, famiglie, legami umani e sociali”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’incontro internazionale per la Pace del titolo "Il grido della Pace - Religioni e Culture in dialogo”, organizzato a Roma dalla Comunità di Sant’Egidio. Occorre, ha scandito, impedire che “una nuova linea di ‘faglia’ attraversi e si aggiunga alle troppe che già caratterizzano l’Europa, il Medio-Oriente, in tanti luoghi del mondo, separando i popoli con rinnovate cortine di odio”. “Per quanto ci riguarda - ha concluso - è anzitutto una sfida in Europa e per l’Europa”. (Rin)