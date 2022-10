Ucraina: Mattarella, ricorso arma nucleare sarebbe perversa escalation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La minaccia che ci troviamo ad affrontare con la guerra in Ucraina “induce taluno a porre di fronte allo spettro di un ricorso all’arma nucleare” e sarebbe “l’affermazione della logica dei più brutali e insensati rapporti di forza, che credevamo relegati a un oscuro passato”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’incontro internazionale per la Pace del titolo "Il grido della Pace - Religioni e Culture in dialogo”, organizzato a Roma dalla Comunità di Sant’Egidio. “Sarebbe - ha poi aggiunto il Capo dello stato - la perversa tentazione dell’escalation, della spirale di violenze che si alimentano di violenza”. (Rin)