Ucraina: Macron, questo conflitto segna il ritorno della guerra in suolo europeo

- Il conflitto in Ucraina segna il ritorno della guerra in suolo europeo. Lo ha dichiarato il presidente francese, Emmanuel Macron, intervenuto all’assemblea inaugurale dell'incontro internazionale “Il grido della pace - Religioni e cultura in dialogo”, promosso dalla Comunità di Sant'Egidio. L’evento ospiterà a Roma per tre giorni i rappresentanti delle grandi religioni mondiali insieme a quelli del mondo della cultura e delle istituzioni di più di 40 Paesi. “Questa guerra segna il ritorno della guerra in suolo europeo”, ha detto Macron citando a sua volta le parole del presidente Sergio Mattarella. “E poi questa guerra è fatta da una potenza che è dotata dell’arma nucleare”, ha detto Macron riflettendo su “come siamo arrivati fino a questo punto”. “Non ho la risposta non so se esista, forse ne esistono varie, ma nessuna risposta può giustificare o legittimare alcunché. Questa guerra è alimentata dal nazionalismo russo scaturito dalla dissoluzione dell’impero sovietico. Ed è stata alimenta dall’isolamento, la Russia si è isolata dal resto del mondo”, ha detto Macron. “Poi c’è un revisionismo storico per giustificare un mero progetto imperialista. Credo che sia successo questo. Di conseguenza questa guerra è oggi quella di un potere che ha costruito una propria narrazione, ma non sono convinto che sia la guerra di tutto il popolo russo. Quindi occorre lavorare sottotraccia, parlare al popolo russo e alle coscienze”, ha detto Macron.(Res)