Migranti: Guardia costiera, bloccati sei tentativi di emigrazione clandestina in una notte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia costiera tunisina ha annunciato di bloccato nella notte tra il 21 e il 22 ottobre almeno sei tentativi di emigrazione clandestina, recuperando in mare 79 migranti. In una nota, la Guardia costiera ha affermato sono state sequestrate somme di denaro in valuta locale e straniera. Lo ha reso noto il portavoce della Guardia nazionale di Tunisi. I migranti soccorsi sono 19 tunisini e 60 di varie nazionalità africane. La notte precedente oltre 800 migranti, tra cui decine di tunisini, erano stati intercettati mentre cercavano di raggiungere l'Europa attraverso la costa italiana dalla costa tunisina, secondo quanto riferito dalla Guardia costiera. "Un totale di 813 migranti, di cui 473 provenienti dall'Africa subsahariana", sono stati intercettati al largo della Tunisia "durante 37 diverse operazioni" nel nord, centro e sud, ha riferito lo scorso 21 ottobre la Guardia costiera tunisina, annunciando anche l'arresto di 48 persone, di cui sei ricercate. Più di 23.500 migranti - subsahariani, tunisini e di altre nazionalità - sono stati intercettati tra gennaio e settembre al largo della costa tunisina, secondo il Forum tunisino per i diritti economici e sociali (Ftdes). Nello stesso periodo, la Tunisia ha contato 507 morti e dispersi in mare.(Tut)