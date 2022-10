Governo: Fitto, necessario leggere dossier prima di fare valutazioni e proposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È buona pratica leggere e approfondire prima di parlare. Con me non è possibile pensare dichiarazione slogan, che non siano costruite sull'approfondimento di dossier. Siccome sono dossier molto delicati, serve serietà e verificare prima le condizioni e poi fare delle valutazioni nel merito e in caso delle proposte". Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il Pnrr, Raffaele Fitto, uscendo da palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri. (Rin)