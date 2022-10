Governo: Fitto, gestione ordinata nel rapporto con esecutivo uscente è fatto positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci insediamo adesso, mi pare ci sia stata una gestione ordinata nel rapporto con il governo uscente ed è un fatto positivo". Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il Pnrr, Raffaele Fitto, uscendo da palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri. "Lavoreremo in prospettiva tenendo conto di questo, con le nostre valutazioni e le nostre sensibilità", ha aggiunto. (Rin)