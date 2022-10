Libano-Iraq: danneggiato tratto dell’oleodotto fuori servizio che collega i due Paesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I traffici intorno all’oleodotto rappresentano un pericolo anche per la sicurezza degli abitati che costeggiano l’infrastruttura con frequenti incendi. I residenti hanno esortato la direzione degli impianti petroliferi di Tripoli a trovare una soluzione radicale a questo problema ricorrente e colmare le lacune per fermare la fuoriuscita di petrolio. Lo scorso settembre, la Protezione civile ha spento un incendio divampato in un gasdotto dismesso nella regione di Abdé, nel nord del Libano. L'oleodotto, costruito quasi 90 anni fa per trasportare petrolio dall'Iraq a Tripoli attraverso la Siria, è stato chiuso all'inizio della guerra civile libanese nel 1975, ma ad oggi contiene ancora ingenti quantità di petrolio all’interno delle sue condotte. (Lib)