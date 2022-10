Covid: Lazio, 2.674 nuovi casi di cui 1.453 a Roma e tamponi-positivi 16,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio su 1.905 tamponi molecolari e 13.981 antigenici per un totale di 15.886 test, si registrano oggi 2.674 nuovi casi positivi al Covid-19 (meno 229 rispetto a ieri), con 1.453 contagi a Roma. Inoltre, non si registrano decessi (meno 3 rispetto a ieri) e 2.046 guariti. Per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto negli ospedali, i ricoverati sono 630 (come ieri), mentre le terapie intensive sono 31 (meno 6 rispetto a ieri). È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio reso noto al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene con l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. "Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,8 per cento", spiega l'assessore D'Amato. (segue) (Rer)