Libia: presidente Alto consiglio di Stato, governo Dabaiba non può tenere elezioni

- Il presidente dell'Alto consiglio di Stato libico, Khaled al Mishri, ha affermato che il Governo di unità nazionale, guidato dal premier Abdulhamid Dabaiba, non può tenere elezioni dato che non controlla l'intero Paese. Intervistato dall’emittente panaraba “Al Arabiya” dopo il suo incontro con il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh, in Marocco, Al Mishri ha indicato le ragioni dell'incapacità dell’esecutivo guidato da Dabaiba nell’organizzare le elezioni, sottolineando i sospetti di corruzione che aleggiano attorno all’imprenditore di Misurata. Per quanto riguarda il governo libico nominato dalla Camera dei rappresentanti di Tobruk, Fathi Bashagha, Al Mishri ha affermato che si tratta di “un governo non consensuale e che non è passato attraverso la trasparenza richiesta, oltre avere una composizione sbilanciata”. "La nostra posizione – ha dichiarato il presidente dell’alto consiglio di Stato - è chiara, ovvero quella di chiedere un nuovo governo che possa portare il Paese alle elezioni". Riguardo alle sette posizioni sovrane, Al Mashri ha sottolineato che l’avvicendamento è “inevitabile”. Il presidente del cosiddetto Senato libico, ha commentato la posizione di Governatore della Banca Centrale della Libia, osservando che Al Siddiq al Kabeer è stato nominato nel 2011, osservando che “undici anni in quella posizione sono più che sufficienti”.(Lit)