- "Abbiamo bisogno di velocizzare la semplificazione, quindi dobbiamo fare in modo che la Pubblica amministrazione sia vissuta come un riferimento positivo, smart, intelligente, e far sì che i cittadini pensino che la Pubblica amministrazione non è un intralcio". Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, uscendo da palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri. (Rin)