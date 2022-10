Sociale: "Nr-No Razzismo", domani presentazione del progetto in Regione Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verrà presentato domani in regione Lazio il progetto "NR- No Razzismo", prodotto da "BuuuBall Off Colors", con il sostegno della Regione sulla tematica della lotta al razzismo, alla xenofobia, alle discriminazioni e all'odio. L'evento sarà presentato da Monica Marangoni, giornalista e conduttrice televisiva, con l'intervento del consigliere regionale del Lazio Adriano Palozzi, e Maximiliano Gigliucci presidente di Buuuball Off Colors. "Nonostante la molteplice e incessante attività di contrasto, parzialmente determinante ma in nessun caso risolutiva, persistono, sempre e ovunque, dinamiche sociali improntate all'intolleranza, al pregiudizio razziale, all'emarginazione - sottolinea in una nota Maximiliano Gigliucci -. Per questa ragione abbiamo deciso di mettere in campo il progetto "Nr- No Razzismo", con una mission chiara e concreta: perseverare con impegno, coerenza e zelo nella continua attività divulgativa di una cultura oggettiva, adeguata e soprattutto persuasiva relativamente alle sollecitazioni ideologiche di una società sempre più democratica, equa, e sempre più di conglomerante interculturalismo e multietnicità. Senza ambiguità, equivoci o incertezze. Anche e soprattutto con interventi didattico-educativi non soltanto efficaci ma continui, regolari, duraturi. Insomma: mai abbassare la guardia contro il razzismo e la discriminazione". (segue) (Com)