Sociale: "Nr-No Razzismo", domani presentazione del progetto in Regione Lazio (2)

- Per questo motivo Buuuball Off Colors, con il progetto "NR- No razzismo", ha realizzato e promosso una diretta attività di sensibilizzazione culturale attraverso una serie di iniziative producendo uno spot pubblicitario dal titolo "Dov'è la Differenza", - che verrà presentato durante la conferenza di lunedì 24 ottobre - oltre ad una campagna fotografica con testimonial dello spettacolo, dello sport e della musica, tra cui Simona Ventura, Massimo Lopez, Ricky Tognazzi, Ciro Priello e Fabio Balsamo, Emanuela Folliero, Dolcenera, Pino Strabioli, Anna Falchi, Neri Marcore', Anna Pettinelli, Jimmy Ghione, Violante Placido, Roberto Ciufoli, Gabriele Mainetti, Francesco Montanari, Vittoria Belvedere, Paolo Conticini, Stefania Orlando, Pascal Vicedomini, Milena Miconi, Beppe Convertini, Patrizia Pellegrino, Nadia Bengala, Costantino della Gherardesca, Jane Alexander, Andrea Sannino. (segue) (Com)