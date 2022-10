© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Leggo che Letizia Moratti sarebbe stata scelta come nuovo Ad di Milano-Cortina. Non mi risulta. E in ogni caso non può essere fatta una scelta così delicata per risolvere i problemi del centrodestra in Lombardia. Ogni altra parola è inutile". Lo comunica su Twitter il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. (Com)