Governo: Mazzetti (FI), subito al lavoro con serietà e spirito di collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Subito al lavoro insieme, con massima unità d'intenti, collaborazione, responsabilità, raccogliendo l'invito espresso oggi in Cdm dalla premier Giorgia Meloni". Lo afferma in una nota Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia. "Accelerare al massimo sui tempi di formazione del governo - evidenzia - è una scelta che tiene conto del momento. Condivido anche la scelta di partire dal problema della scarsità energetica, che richiede un intervento politico e deciso. Bene che si agisca in continuità con quanto di buono fatto dal premier Draghi ma occorre uno scatto ulteriore, in tempi rapidi, sull'autonomia energetica. Quello Meloni è un esecutivo di persone competenti, forte di mandato politico chiaro che ha tutti gli strumenti e le competenze per rispondere ai bisogni del Paese reale". (Rin)