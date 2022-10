Roma: condotte di guida irregolari, raffica di multe durante controlli del fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 800 le sanzioni elevate per mancato rispetto del codice della strada e circa un centinaio gli illeciti riscontrati nei locali pubblici nell'ambito del piano di controlli predisposti dalla Polizia di Roma Capitale per questo fine settimana, con particolare attenzione nei luoghi maggiormente frequentati della città. Più di 200 le violazioni contestate per eccesso di velocità. Particolare attenzione a Ponte Milvio, dove in un'attività, oggetto di esposti, sono state riscontrate irregolarità, tra cui vendita di alcol e disturbo alla quiete pubblica, a ragazzi minori di 18 anni, per un ammontare di sanzioni superiore a mille euro, ma ulteriori accertamenti sono tuttora in corso per altri presunti illeciti. Musica ad alto volume, vendita, somministrazione e consumo irregolare di bevande alcoliche sono le principali violazioni rilevate durante i controlli svolti nei diversi quartieri della Capitale. (segue) (Rer)