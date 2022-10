Roma: condotte di guida irregolari, raffica di multe durante controlli del fine settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una decina le denunce scattate nel corso dei servizi di vigilanza sul territorio, tre invece le persone arrestate. Nei pressi di largo di Torre Argentina, nella tarda serata di ieri, gli agenti sono intervenuti per un'aggressione nei confronti di un tassista da parte di un uomo di 30 anni. All'arrivo della pattuglia, il 30enne ha iniziato ad insultare e colpire gli operanti, che lo hanno bloccato e tratto in arresto con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, nonché per danneggiamento, per aver preso a calci un'auto di servizio. Poco prima un altro arresto è stato eseguito dai caschi bianchi a piazza di Spagna nei confronti di un uomo di 47 anni, che ha minacciato e aggredito il personale impegnato nel servizio di controllo a tutela delle aree monumentali. Denunciata anche la moglie del 47enne, per aver tentato di ostacolare l'operato degli agenti, cercando di far fuggire il marito durante le procedure di identificazione. (segue) (Rer)