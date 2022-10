Roma: condotte di guida irregolari, raffica di multe durante controlli del fine settimana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tempestivo e provvidenziale un altro intervento di una pattuglia, lo scorso pomeriggio, a piazza Vittorio: allertati dalle urla di un cittadino, gli operanti hanno individuato e fermato un ladro in fuga, che aveva appena sottratto la borsa ad una signora seduta su una panchina nei giardini della piazza. Il responsabile, un uomo di 50 anni, è stato subito raggiunto dagli agenti, che lo hanno bloccato all'interno della stazione metro, sita nelle vicinanze. Grande il sollievo della donna, che ha ringraziato il personale per aver recuperato la borsa, che tra l'altro conteneva un ingente somma di denaro, per gli ultimi due stipendi che aveva poco ricevuto. (Rer)