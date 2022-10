Spagna: ministra Ribera, Corridoio verde Barcellona-Marsiglia anticipa decisione strategica su reti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La costruzione di un collegamento sottomarino per l'idrogeno verde tra Barcellona e Marsiglia, il gasdotto BarMar, anticipa "una decisione strategica sulle reti di idrogeno che sarà una realtà tra quindici anni". Lo ha detto la ministra della Transizione ecologica spagnola, Teresa Ribera, in un'intervista al quotidiano "La Vanguardia", aggiungendo che in questo modo si sta "iniziando a costruire il futuro" e sta "intrecciando l'Europa". In merito ai tempi di realizzazione del progetto, Ribera ha detto che dopo i primi colloqui con Engas (gestore tecnico del sistema del gas spagnolo) si stima che possa essere completato in quattro o cinque anni. A questo proposito, la ministra ha evidenziato che la Spagna ha il vantaggio di aver già costruito altri gasdotti sottomarini, in riferimento al Maghreb-Europa attraverso lo Stretto di Gibilterra e al Medgaz attraverso il Mare di Alboran. Per quanto riguarda i costi del Corridoio verde, Ribera ha risposto che preferisce essere "cauta" su questo argomento e attendere i risultati degli studi tecnici, spiegando che sta iniziando una seconda fase di progettazione e specificazione dell'infrastruttura, per la quale il governo ha già contattato "i trasportatori, l'industria e le autorità di regolamentazione al fine di avere un primo progetto pronto all'inizio di dicembre". La ministra ha rivelato che all'inizio il governo ha incontrato molte remore, soprattutto a causa della complicata situazione energetica della Francia che "non dava priorità a uno schema come quello proposto dalla Spagna", ma che alla fine ha accettato la proposta alternativa che consisteva in un collegamento attraverso Marsiglia. (Spm)