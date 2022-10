Spagna: ministra Ribera, non ha molto senso costruire altro gasdotto tra Barcellona e Livorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ha "molto senso" costruire un altro gasdotto sottomarino tra Barcellona e Livorno in quanto quello con Marsiglia è più breve e più economico. Lo ha detto la ministra della Transizione ecologica spagnola, Teresa Ribera, in un'intervista al quotidiano "La Vanguardia", nel rispondere alla domanda se l'accordo raggiunto tra la Francia e la Spagna per la costruzione del Corridoio di idrogeno verde tra i due Paesi (il cosiddetto BarMar) lasci fuori dai giochi la proposta italiana di costruire un altro gasdotto.(Spm)