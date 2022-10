Iran: Tajani, massimo impegno per risolvere caso arresto Alessia Piperno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha assicurato ad Alberto Piperno il pieno impegno per risolvere il caso della figlia Alessia, arrestata lo scorso mese in Iran. "Sto seguendo con il massimo impegno e con grande determinazione il caso di Alessia Piperno, la giovane italiana detenuta in Iran. Lo ho ribadito al padre Alberto durante una lunga e cordiale telefonata", ha scritto Tajani in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. (Res)