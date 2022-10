Russia: fondatore della compagnia di mercenari Wagner presenta “le condizioni di ingaggio”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo video mostra il fondatore della compagnia di mercenari russi Wagner, Evgenij Prigozhin, mentre spiega le condizioni di ingaggio ai detenuti di una colonia penale nella regione di Sverslovsk, sugli Urali. “Se c'è qualcuno che passa il colloquio ma decide poi di avere dubbi, non deve partire. Noi abbiamo bisogno solo di chi è sicuro di sé, di chi vuole combattere, perché gli piace, ne ha bisogno, e la sua forma fisica glielo permette”, dice Prigozhin nel video. “Se invece all'ultimo momento ci ripensate, vi dico che ho rispetto per voi: non c'è nulla di cui vergognarsi, non è vigliaccheria, è una decisione consapevole. Ma se verrete con noi, non sarà più possibile tornare indietro: nessuno tornerà nella colonia penale”, conclude Prigozhin.(Rum)