Imprese: Msc acquisisce Rimorchiatori mediterranei (2)

Diego Aponte, presidente del gruppo Msc, ha commentato: "Siamo molto felici di poter offrire il nostro contributo alla crescita e allo sviluppo di Rimorchiatori mediterranei e non vediamo l'ora di continuare ad espandere l'attività, partendo dal prezioso lavoro delle famiglie che hanno sviluppato l'azienda negli ultimi 100 anni". Da parte sua, Gregorio Gavarone, presidente esecutivo di Rimorchiatori riuniti, ha commentato: "Riteniamo che Rimorchiatori riuniti, insieme a Dws, abbia svolto un lavoro incredibile negli ultimi anni per supportare Rimorchiatori mediterranei nel diventare una delle società di rimorchio leader nel mondo. Grazie alla sua rete globale nelle operazioni marittime e portuali, riteniamo che Msc sia l'investitore ideale per accompagnare Rimorchiatori Mediterranei verso il suo prossimo capitolo di crescita".