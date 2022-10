Milano: allerta rischio idrogeologico passa da gialla ad arancione per 24 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha innalzato il livello di allerta per rischio idrogeologico per la giornata di domani, lunedì 24 ottobre, da giallo (rischio ordinario) ad arancione (rischio moderato). Modificato per la giornata di domani anche il livello di allerta per rischio idraulico che è stato elevato a giallo (rischio ordinario). Il centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.(Com)