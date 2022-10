Milano: si apre il crowdfunding civico per finanziare 16 nuovi progetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 16 i progetti selezionati dal Comune di Milano per accedere al crowdfunding civico, idee e proposte innovative nell'ottica di cura dei quartieri e 'Città a 15 minuti' che ora si aprono alla raccolta fondi da parte della cittadinanza per i prossimi mesi. Il crowdfunding civico è un nuovo modo per sostenere progetti sociali ed è giunto alla terza edizione (complessivamente, con i primi due bandi, sono stati ammessi e finanziati 35 progetti).La prima fase del bando ha permesso di raccogliere le candidature e stilare la graduatoria dei progetti ammissibili al finanziamento. Si apre ora il momento della raccolta fondi, con la pubblicazione dei progetti sulla piattaforma di crowdfunding messa a disposizione dal Comune, in cui cittadini e cittadine saranno chiamati a decidere quale progetto sostenere con una donazione. I progetti che raggiungeranno il traguardo di raccolta potranno accedere al contributo a fondo perduto del Comune di Milano. "Prendersi cura dei quartieri e realizzare concretamente una 'città a 15 minuti' attraverso il sostegno delle piccole imprese, delle attività commerciali e dei progetti. È questo - spiega l'assessore allo sviluppo economico Alessia Cappello - l'obiettivo che mi sono prefissata e che grazie al lavoro delle direzioni comunali sta prendendo forma, non solo con il bando Crowdfunding ma con tutte le altre iniziative messe in campo. Ora mi auguro che cittadini e cittadine, con curiosità e voglia di partecipazione, visitino la piattaforma e scelgano un progetto da sostenere, anche con una piccola donazione. Il Comune farà il resto, finanziando più della metà del progetto a fondo perduto. Sono idee molto valide, che si rivolgono alla comunità con un occhio particolare alle persone più svantaggiate. Auguro a ciascuna di loro di riuscire a raggiungere il traguardo". Nel dettaglio, ogni realtà selezionata avrà 45 giorni per cercare di raccogliere il 40 per cento delle risorse necessarie. Da parte sua il Comune - grazie alle risorse europee Pon Metro React Eu - finanzierà la parte restante con contributi a fondo perduto fino a 48mila euro. (Com)