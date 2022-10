Vaticano: Papa annuncia la sua partecipazione alla Giornata mondiale della gioventù di Lisbona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due giovani portoghesi, un ragazzo ed una ragazza, al termine della recita dell'Angelus, si sono affacciati insieme a Papa Francesco dalla finestra dell'appartamento papale per raccogliere l'iscrizione del Santo Padre, attraverso un tablet, alla Giornata mondiale della gioventù che si terrà ad Agosto prossimo a Lisbona. "Io mi iscrivo come pellegrino" ha sottolineato il Papa per poi aggiungere "cari giovani vi invito ad iscrivervi a questo incontro al quale, dopo un lungo periodo di lontananza, ritroveremo la gioia dell'abbraccio fraterno, tra i popoli e le generazioni, di cui abbiamo tanto bisogno". (Civ)