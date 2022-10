Siria: media governo, attacco aereo israeliano ha distrutto pista aeroporto Al Dimas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Siria, tramite i suoi media ufficiali, ha diffuso i dettagli dei raid aerei che nella notte tra il 21 e il 22 ottobre hanno colpito gli aeroporti di Damasco e Al Dimas. Secondo la versione diffusa dal governo di Damasco, a compiere il raid sarebbero stati caccia F-16 israeliani che hanno sganciato un totale di quattro missili da crociera e otto bombe. A seguito dell’attacco un radar YLC-6m in dotazione alle Forze armate siriane la pista dell’aeroporto di Al Dimas sono stati distrutti. Damasco ha rivendicato la distruzione di due missili e quattro bombe tramite i suoi sistemi di difesa antiaerea. Secondo quanto riferito dall'Osservatorio siriano per i diritti umani (organizzazione non governativa con sede a Londra) durante l'attacco è stata danneggiata un'infrastruttura per l'assemblaggio di parti di droni iraniani. Il sito distrutto conteneva attrezzature e sistemi logistici militari progettati per assemblare droni fabbricati in Iran e inviati in Siria.(Res)