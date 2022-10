Brasile: Neymar voterà Bolsonaro, "vicino a me nel momento più difficile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle elezioni per la presidenza del Brasile, l'attaccante della nazionale verdeoro di calcio Neymar sosterrà Jair Bolsonaro, il primo ad averlo "sostenuto pubblicamente" nel "momento peggiore" della sua vita. "Rivelo una cosa che non o mai detto prima", ha detto la stella del Paris Saint Germain nel corso di una diretta internet con lo stesso Bolsonaro. "Nel momento più difficile della mia vita, il presidente è stato il primo ad avermi difeso pubblicamente. In quel momento ho sentito nel mio cuore che dovevo restituire il gesto che ha fatto con me, senza neanche avermi mai conosciuto personalmente, o avermi parlato", ha detto Neymar secondo cui il capo dello Stato uscente "è la persona giusta per guidare il nostro Brasile". L'attaccante non ha specificato quale fosse il momento delicato della sua vita, ma i media locali hanno ricordato il sostegno pubblico che Bolsonaro gli ha garantito nel 2019, con l'avvio di un'inchiesta, poi archiviata per mancanza di prove, su una presunta violenza sessuale. (segue) (Brb)