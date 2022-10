Russia: aereo militare si schianta a Irkutsk durante un volo di prova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un caccia Su-30 russo si è schiantato a Irkutsk durante un volo di prova. Lo riferisce il ministero per le emergenze russo della regione di Irkutsk. "Durante un volo di prova, un aereo Su-30 si è schiantato", si legge nella nota. Sul luogo dello schianto stanno lavorando unità di vigili del fuoco e servizi di soccorso, le informazioni. "L'aereo è precipitato in città, schiantandosi contro un'abitazione privata di due piani. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e i soccorsi", si legge nella nota. Nell'area in cui è caduto l'aereo è divampato un incendio esteso per circa 200 metri quadrati. (Rum)