Governo: Cdm, Salvini e Tajani vicepremier, deleghe a ministri senza portafoglio

21 luglio 2021

- Il presidente del Consiglio, concorde il Consiglio dei ministri, ha proceduto all'attribuzione delle funzioni ai vicepresidenti del Consiglio, Antonio Tajani e Matteo Salvini. Lo rende noto il comunicato stampa del Consiglio dei ministri. Il presidente Meloni ha, infine, conferito ai ministri senza portafoglio i seguenti incarichi: per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani; per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo; per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli; per le politiche del mare e per il Sud, al sen. Sebastiano Musumeci; per gli affari europei, le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'on. Raffaele Fitto; per lo sport e i giovani, Andrea Abodi; per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Maria Roccella; per le disabilità, alla dott.ssa Alessandra Locatelli; per le riforme, alla sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati. Al termine del Consiglio, il presidente e i vicepresidenti hanno rivolto gli auguri di buon lavoro ai ministri e al sottosegretario alla presidenza.(Rin)