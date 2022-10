Governo: Locatelli, incontrerò presto enti Terzo settore, necessario collaborare per dare risposte ai cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vorrei occuparmi del caregiver familiare e incontrare il prima possibile le associazioni e gli enti del terzo settore, che sono un motore vero per il nostro Paese e con i quali dobbiamo assolutamente collaborare e metterci in sintonia per dare risposte ai cittadini". Lo ha detto il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, uscendo da palazzo Chigi al termine del primo Consiglio dei ministri del nuovo governo. (Rin)