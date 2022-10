© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Giorgia ha detto che siamo chiamati a dimostrare che questo governo sarà una bella sorpresa per tutti, per l’Italia", e "lavoreremo per questo”. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, al termine del Cdm.(Rin)