Colombia: nuove manifestazioni contro le riforme economiche di Petro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune migliaia di persone hanno occupato le piazze di diverse città della Colombia per protestare contro alcune delle scelte, principalmente di politica economica, del presidente Gustavo Petro. Si tratta della seconda giornata di proteste organizzata dal 7 agosto, giorno in cui Petro è divenuto presidente, il primo di sinistra nella storia del Paese. Le manifestazioni si sono tenute nella capitale Bogotà e in altre 13 città, tra cui Medellin, Cali, Bucaramanga e Barranquilla. Le proteste, organizzate da associazioni civiche e sociali riunite nella "Mesa nacional por la libertad", hanno in particolare preso di mira il progetto di riforma del fisco, i nuovi limiti posti allo sfruttamento degli idrocarburi, ma anche le offerte di pace rivolte non già alle formazioni politiche paramilitari, ma anche alle bande criminali come il Clan del Golfo. (Mec)