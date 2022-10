Ucraina: ministero Difesa russo, distrutti 7 depositi, uno conteneva 100 mila tonnellate di carburante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia, grazie alle su forze aeree e a quelle missilistiche, ha distrutto cinque depositi di munizioni ucraini, uno con all'interno del petrolio e un altro contenente 100 mila tonnellate di carburante. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. "Cinque depositi di munizioni delle forze armate ucraine sono stati distrutti nelle aree degli insediamenti di Kupyansk-Uzlovaya e Dvurechnaya nella regione di Kharkiv; Trifonovka nella regione di Kherson; Torskoye nella repubblica popolare di Donetsk; e nella città di Mykolaiv", si legge in una nota. Il ministero, inoltre, ha spiegato di aver distrutto un impianto di stoccaggio di petrolio con gasolio destinato all'equipaggiamento in dotazione dell'esercito ucraino nella regione di Dnipropetrovsk. Inoltre, è stato distrutto un deposito di carburante nella regione di Cherkasy, dove erano state immagazzinate oltre 100 mila tonnellate di carburante per gli aerei militari.(Rum)