Governo: Dalai Lama si congratula con Meloni, lieto che ci sia presidente donna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dalai Lama ha trasmesso le congratulazioni a Giorgia Meloni, nuova presidente del Consiglio dei ministri. "Nel corso degli anni ho avuto il piacere di visitare tante volte il vostro Paese e sono stato toccato dall'affetto e dall'amicizia che mi hanno mostrato italiani di ogni ceto sociale. Sono anche grato a quei fratelli e sorelle italiani che hanno costantemente sostenuto le aspirazioni di libertà e dignità del popolo tibetano", si legge in una lettera pubblicata sulla pagina ufficiale. "Sono lieto di vedere che il nuovo presidente del Consiglio italiano è una donna perché credo, come dimostrano prove scientifiche, che le le donne siano più empatiche e sensibili ai sentimenti degli altri", condizione che permette loro di mostrare "maggiore cordialità e attenzione al benessere degli altri". E la "gentilezza e la compassione" sono qualità necessarie per risolvere, non da soli, i problemi di un modno "altamente interdipendente". (Res)