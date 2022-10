Autonomia: Scurati (Lega), con ministro Calderoli sarà realizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri ricorreva il quinto anniversario del referendum sull'autonomia di Lombardia e Veneto e proprio ieri Roberto Calderoli ha giurato come ministro per gli affari regionali e le autonomie. La persona più adatta e competente per portare a termine questo lungo e tortuoso processo". Lo afferma in una nota Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega e membro della commissione speciale autonomia al Pirellone. "In questi cinque anni il percorso autonomista è stato difficoltoso e ha incontrato la resistenza se non l'ostruzionismo di Pd e 5Stelle. Dal governo Gentiloni nel 2017, al Conte I e II fino all'uscente Draghi questa legittima e partecipata richiesta ha fatto passi in avanti ma anche passi indietro". "Oggi con il neo ministro Calderoli persona tra le più competenti in materia di regolamenti, diritto e riforme – e con un governo che ha messo l'autonomia tra i propri primi obiettivi grazie alla Lega – è arrivato il momento decisivo per approvare finalmente questa legge in Parlamento che, dopo Lombardia e Veneto, è stata richiesta anche da molte altre Regioni italiane". "Come affermato anche dal governatore Attilio Fontana, l'autonomia differenziata è necessaria all'intero Paese e riconosce ai territori virtuosi le giuste competenze e risorse e serve a responsabilizzare e dare nuovo slancio all'amministrazione pubblica. Regione Lombardia è pronta ed è al fianco del Ministro Calderoli" conclude Scurati. (Com)