Israele: governo approva nomina generale Halevi a capo di Stato maggiore della Difesa (2)

- Il generale Halevi, 54 anni, si è stato arruolato nel 1985 nella brigata dei paracadutisti e successivamente ha prestato servizio nell'unità di ricognizione d'élite, Sayeret Matkal, prima di comandarla nel 2001. Successivamente, il generale Halevi ha servito in qualità di vicecapo di Stato maggiore dopo aver prestato servizio come capo dell'intelligence militare e del comando meridionale delle Idf. Sposato e padre di quattro figli, il generale Halevi, vive nell'insediamento di Kfar HaOranim in Cisgiordania e sarà il primo capo di Stato maggiore ebreo osservante. (Res)