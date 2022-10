© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Litiga con un senza tetto e lo colpisce alla testa con una bottiglia di vetro. È accaduto ieri pomeriggio in via del Pigneto dove alcuni passanti hanno segnalato al 112 una violenta lite tra due uomini. All’arrivo i militari hanno soccorso un 44enne romeno senza fissa dimora che era stato colpito alla testa da un 52enne romano. Quest’ultimo è stato denunciato per lesioni personali aggravate.(Rer)