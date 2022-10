Vaticano: Papa, dove c'è troppo io c'è poco Dio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Dove c'è troppo io, c'è poco Dio". Lo ha detto il Santo Padre prima della recita dell'Angelus in Piazza San Pietro. Il Pontefice, commentando il Vangelo di oggi, che narra l'episodio del religioso e del peccatore che salgono al tempio per pregare. Il primo con umiltà chiede perdono, il secondo invece parla con Dio esaltando se stesso. "ll fariseo e il pubblicano ci riguardano da vicino – ha spiegato il Papa - pensando a loro, guardiamo a noi stessi: verifichiamo se in noi, come nel fariseo, c'è 'l'intima presunzione di essere giusti' che ci porta a disprezzare gli altri". Quindi il monito di Bergoglio: "Succede, ad esempio, quando ricerchiamo i complimenti e facciamo sempre l'elenco dei nostri meriti e delle nostre buone opere, quando ci preoccupiamo dell'apparire anziché dell'essere, quando ci lasciamo intrappolare dal narcisismo e dall'esibizionismo – ha evidenziato Francesco - vigiliamo sul narcisismo e sull'esibizionismo, fondati sulla vanagloria, che portano anche noi cristiani, noi preti, noi vescovi ad avere sempre la parola "io" sulle labbra: "io ho fatto questo, io ho scritto quest'altro, io l'avevo detto, io l'avevo capito", e così via".(Civ)