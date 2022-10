Slovenia: presidenziali, 10 segnalazioni di violazione del silenzio elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Interno della Slovenia ha ricevuto 10 segnalazioni relative a presunte violazioni del silenzio elettorale. Secondo una nota del ministero di Lubiana, solo nella giornata di oggi le segnalazioni sono state cinque. Sette notifiche sono già risultate non fondate. Sulla base delle notifiche ricevute, l'Ispettorato degli affari interni della Repubblica di Slovenia sta esaminando tre casi sospetti, tutti riguardanti presunti annunci “controversi” durante il silenzio elettorale in televisione. Il silenzio elettorale è scattato nella giornata di ieri in vista del voto per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica che si sta tenendo oggi.(Seb)