Roma: sbalzato fuori dallo carrello dello slittinovia a Montelivata, grave 29enne

- Grave incidente sull’impianto di slittinovia su Monte Livata. E’ accaduto ieri pomeriggio alle 16 circa quando un 29enne, per cause ancora da accertare, durante la fase di discesa delle rotaie del carrello su cui era salito, è stato sbalzato fuori dalla struttura finendo sulla radura circostante. Immediatamente soccorso, è stato elitrasportato a Roma al Policlinico Gemelli in codice rosso a causa di politraumi. Sul posto sono accorsi i carabinieri di Subiaco che hanno iniziato ad indagare. Secondo una prima indagine sembra che l’impianto sia in regola ma, comunque, è stato posto sotto sequestro per effettuare ulteriori accertamenti.(Rer)