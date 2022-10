Siria: media governo, attacco aereo israeliano ha distrutto pista aeroporto Al Dimas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate israeliane non rivendicano esplicitamente i raid condotti in Siria a partire dalla guerra civile del 2011. Tuttavia, ciclicamente, lo Stato ebraico diffonde sia ufficialmente che tramite i media israeliani bilanci delle proprie azioni in territorio siriano. A seguito dell’attacco della notte tra il 21 e il 22 ottobre, fonti delle Forze armate israeliane hanno affermato al quotidiano israeliano “Jerusalem Post”, che nei raid condotti in questi è stato distrutto circa il 90 per cento delle infrastrutture militari iraniane e delle milizie alleate del movimento libanese Hezbollah presenti in Siria. Secondo i funzionari, Israele negli ultimi anni è riuscito a frenare quasi completamente la capacità dell'Iran di trasferire armi alla Siria, di fabbricare armi sul suolo del Paese e di stabilirvi una base con forze filo-iraniane. Secondo le fonti, il piano dell'ex comandante della Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione iraniana, Qassem Soleimani, ucciso in un raid statunitense nel gennaio 2020 a Baghdad, è fallito a causa della continua campagna aerea delle Forze armate israeliane in Siria. (Res)