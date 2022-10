Vaticano: Papa, il 25 sarò al Colosseo per la pace nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, dopo aver recitato l'Angelus, ha confermato la sua presenza per il momento di preghiera organizzata al Colosseo per la pace nel mondo. "Dopodomani martedì 25 ottobre – ha detto - mi recherò al Colosseo a pregare per la pace in Ucraina e nel mondo insieme ai rappresentanti delle Chiese e comunità cristiane e delle religioni mondiali riunite a Roma per l'incontro 'Il grido della pace'. Invito a unirvi spiritualmente a questa grande invocazione a Dio". Il Pontefice ha poi ricordato: "continuiamo a pregare per l'Ucraina così martoriata". (Civ)