Vaticano: Papa sull'Etiopia, la violenza non risolve le discordie

- Papa Francesco dopo la recita dell'Angelus ha espresso la sua preoccupazione per la situazione in Etiopia: "Con trepidazione seguo la situazione persistente di conflitto in Etiopia – ha detto Bergoglio - ancora una volta ripeto con animo accorato che la violenza non risolve le discordie ma soltanto ne accresce le tragiche conseguenze. Faccio appello a quanti hanno responsabilità politiche – l'appello di Francesco – affinché cessino le sofferenze della popolazione inerme che si trovino soluzioni eque per una Pace duratura in tutto il Paese". Quindi l'auspicio del Pontefice: "Possano gli sforzi delle parti per il dialogo e la ricerca del bene comune condurre un concreto percorso di riconciliazione. Non manchino ai fratelli e le sorelle etiopi, così duramente provati, la nostra preghiera e la nostra solidarietà e i necessari aiuti umanitari". (Civ)