Brasile: Neymar voterà Bolsonaro, "vicino a me nel momento più difficile" (2)

- Già in altre occasioni Neymar aveva detto di voler sostenere Bolsonaro, di cui condivide i "valori": "sono molto simili ai miei, a quelli della mia famiglia e di tutti coloro che pregano", ha detto l'ex attaccante del Barcellona, di fede evangelica, come il capo dello Stato. Il calciatore non ha peraltro risposto agli attacchi ricevuti dallo sfidante di Bolsonaro, l'ex presidente Inacio Luiz Lula da Silva. Il leader del Partito dei lavoratori (Pt) aveva la settimana scorsa ipotizzato che le scelte di Neymar fossero dettate da interessi economici personali. "Neymar ha il diritto di scegliere chi vuole come presidente. Penso che lui abbia paura che, se io vinco le elezioni, scoprirà quanta parte del debito con le tasse gli ha perdonato Bolsonaro", ha detto Lula secondo cui c'è stato un accordo tra la famiglia e il capo dello Stato. (Brb)