Algeria: presidenza, erede al trono saudita non parteciperà a vertice Lega araba del primo novembre

- Il principe ereditario e primo ministro dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, non parteciperà in presenza al vertice della Lega degli Stati arabi che si terrà in Algeria dal primo e al 2 novembre. Lo ha annunciato la presidenza algerina in un comunicato stampa, precisando che la decisione del principe è dovuta a motivi di salute. Nella nota, la presidenza precisa inoltre che il capo dello Stato algerino, Abdelmadjid Tebboune, ha ricevuto una telefonata dal principe ereditario saudita, "in cui ha espresso il suo rammarico per non poter prendere parte al vertice della Lega araba”. Mohammed bin Salman è il primo a comunicare la sua assenza al vertice arabo a cui sono stati invitati in presenza tutti i leader regionali, compreso il re del Marocco Mohammed VI, e ospiti d'onore, tra cui il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Il vertice della Lega araba non si tiene in presenza dal 2019 e ha subito continui rinvii a causa della pandemia di Covid-19. Ad Algeri i partecipanti discuteranno le varie crisi nella regione araba e le questioni di sicurezza alimentare ed energetica che stanno colpendo molti Paesi regionali, in particolare Egitto, Libano e Tunisia, a seguito dell'aumento dei prezzi provocato dall'invasione russa dell'Ucraina. (Ala)