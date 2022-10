© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro le 11 di questa mattina 230.933 elettori avevano votato alle elezioni presidenziali in Slovenia. La cifra corrisponde al 13,63 per cento degli aventi diritto, secondo quanto ha annunciato la Commissione elettorale nazionale. L'affluenza più alta è stata nella circoscrizione di Novo mesto, con il 14,9 per cento, e la più bassa nella circoscrizione di Lubiana - Bezigrad, con il 12,05 per cento.(Seb)